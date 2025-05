Denver izborio majstoricu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su

Oklahomu 119:107 i izjednačili na 3:3, u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Denver su do pobjede vodili Nikola Jokić sa 29 i

Džamal Marej sa 25, dok je Kristijan Braun dodao 23 poena.

U ekipi Oklahome najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 32 poena.

Odlučujuća, sedma utakmica biće odigrana u nedjelju u Oklahomi.

Bolji iz te serije će u finalu plej-ofa Zapadne konferencije igraće protiv Minesote, koja je pobijedila Golden Stejt ukupnim rezultatom 4:1.

