Podgorica, (MINA) – Nekadašnji crnogorski reprezentativac Andrija Delibašić nikada neće biti zaboravljen, poručeno je sa komemorativne sjednice u Crnogorskom narodnom pozorištu.

Deličašić je preminuo u srijedu, nakon teške bolesti.

Na komerativnoj sjednici od njega su se oprostili sin Andrej, predsjednik Fudbalskog kluba Sutjeska Boris Rašković, kapiten Budućnosti Petar Grbić, član radne grupe beogradskog Partizana Danko Lazović i predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević.

Posljednju počast svojim prisustvom odali su i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i ministar za sport i mlade Dragoslav Šćekić.

Od Delibašića oprostili su se i njegovi bivši saigrači i prijatelji Saša Ilić, Branko Bošković, Milorad Peković, Miodrag Džudović, Luka Pejović, Mitar Novaković, Sanibal Orahovac.

Komemoraciji su prisustvovali i bivši i sadašnji crnogorski reprezentativci, rukovodstvo i fudbaleri Budućnosti i Sutjeske, kao i brojni sportisti i sportski radnici.

Strijelac nezaboravnog gola Engleskoj, za plasman u baraž, izgubio je bitku nakon dvije godine borbe sa sa najtežom bolesti.

Tumor mozga dijagnostifikovan mu je u martu 2023. godine, dok je bio trener Mornara.

Hitno je operisan, a navijači Crne Gore su na utakmici sa Srbijom razvili transparent “Andrija, pobijedi još jednom”, u životnoj borbi su ga podržali i Rajo Valjekano, Real Sosijedad, Erkules i Majorka, čije je dresove nosio, kao i La Liga.

Delibašić se nakon operacije vratio fudbalu i na ljeto postao sportski direktor Budućnosti, a za trenera je izabrao Mladena Milinkovića, srpskog stručnjaka kojem je u prvom mandatu na klupi Podgoričana bio pomoćnik.

Nažalost, bolest se vratila, ali ovog puta pomoći nije bilo.

Pamtiće se čuveni gol protiv Engleske, pogodak protiv Gruzije za prvu pobjedu “hrabrih sokola” na zvaničnim utakmicama, na tri gola u Ligi šampiona u sezoni 2003/2004. u dresu Partizana, od kojih dva protiv kasnijeg prvaka Evrope – Porta Žozea Murinja.

Delibašić će biti sahranjen danas u 15 sati na Gradskom groblju u Nikšiću.

