Dečić slavio protiv Sileksa

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića pobijedili su večeras u Tuzima ekipu Sileksa iz Kratova 2:0, u prvoj utakmici prve runde kvalifikacija za Ligu konferencije.

Dečić je slavio golovima Andreja Bajovića u 39. i Ibrahima Ndiaja u 70. minutu.

Sileks, koji je od 49. minutua igrao sa igračem manje, najbolju priliku imao je desetak minuta prije kraja, ali se ispriječila stativa.

U istom minutu Dečić je bio u kontri, Ndiaj je proigrao Iljira Camaja, čiji je šut sa 13-14 metara odbranio golman Sileksa.

Revanš utakmica na programu je narednog četvrtka u Skoplju.

