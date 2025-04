Dečić prvi finalista

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića plasirali su se u finale Kupa Crne Gore.

Dečić je danas u Tuzima, u revanš meču polufinala, igrao sa Petrovcem neriješeno 2:2.

Nastavak takmičenja izborio je zahvaljujući pobjedi u prvom meču, u Petrovcu 1:0.

Dečić je poveo golom Asmira Kajevića u 20. minutu.

Gosti su preokrenuli golovima Marka Franete u 34. i Marka Šimuna u 38. minutu.

Konačan rezultat postavio je Kajević, svojim drugim pogotkom u 58. minutu.

Rival Dečića u finalu biće bolji iz duela Mornara i Iskre (3:0).

