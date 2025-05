Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića pobjednici su Kupa Crne Gore.

Dečić je večeras u Nikšiću, u finalnom meču, savladao Mornar 1:0.

Ekipa iz Tuzi do prvog trofeja Kupa došla je golom Asmira Kajevića u 23. minutu.

Mornar je prvi put igrao finale crnogorskog Kupa.

