Dečić izborio drugo kolo

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije.

Dečić je danas u Skoplju, u revanš meču, poražen od Sileksa iz Kratova 2:1, ali je nastavak takmičenja izborio zahvaljujući ubjedljivijem trijumfu pred svojim navijačima.

Crnogorski predstavnik prvi duel u Tuzima dobio je 2:0.

Dečić je i u revanšu na terenu trening centra Fudbalskog saveza Sjeverne Makedonije prvi poveo – strijelac je bio Vuk Striković u trećem minutu.

Izjednačio je Adi Alić u 28, a konačan rezultat postavio je Aldin Hrvanoviću 80. minutu.

Dečić će u drugom kolu igrati protiv Rapida iz Beča.

Prvi meč na programu je narednog četvrtka u Tuzima.

