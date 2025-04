Dečić i Mornar u finalu Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Mornara igraće u finalu Kupa Crne Gore.

Dečić je u Tuzima, u revanš meču polufinala, igrao sa Petrovcem neriješeno 2:2.

Nastavak takmičenja izborio je zahvaljujući pobjedi u prvom meču, u Petrovcu 1:0.

Dečić je poveo pogotkom Asmira Kajevića u 20. minutu.

Gosti su, golovima Marka Franete u 34. i Marka Šimuna u 38. minutu, preokrenuli na 2:1.

Konačan rezultat postavio je Kajević, svojim drugim pogotkom u 58. minutu.

Mornar je pred svojim navijačima igrao sa Iskrom 2:2, ali je presudio ubjedljiv trijumf u prvom duelu protiv Iskre 3:0.

Domaćin je poveo već u 11. minutu golom Jovana Baošića, a na 2:0 povisio je Balša Sekulić u 35. minutu.

Na 2:1, u 63. minutu, smanjio je Filip Perović, a konačan rezultat postavio je Marko Šćepanović, dva minuta kasnije.

Finalni meč na programu je 31. maja, a obje ekipe igraće za prvi trofej Kupa Crne Gore.

