Dečić i Mornar sjutra za trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Mornara odigraće sjutra u Nikšiću finalni meč Kupa Crne Gore.

Dečić i Mornar igraće za prvi trofej Kupa u klupskoj istoriji, a finale će prvi put biti odigrano u Nikšiću.

Prethodnih 17 finalnih duela odigrano je na Gradskom stadionu u Podgorici.

Mornar je ujedno i prvi put u finalu, dok će Dečić iz trećeg pokušaja probati da se domogne trofeja.

Bio je finalista i 2021. i 2022. godine, ali je u oba navrata bolja bila Budućnost.

Finalni meč na stadionu kraj Bistrice počeće u 20 sati i 30 minuta, a sudiće ga Miloš Bošković.

Najviše uspjeha u Kupu ima Budućnost, koja je šest pua osvajala trofej.

Rudar ima četiri trofeja, Sutjeska i Titograd po dva, a Lovćen, Čelik, Mogren i Petrovac po jedan.

