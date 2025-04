Damjanović i zvanično sportski direktor Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Dejan Damjanović od danas je i zvanično novi sportski direktor Budućnosti.

Na toj funkciji naslijedio je Andriju Delibašića, koji je preminuo 19. marta.

Damjanović je na zvaničnoj promociji kazao da mu je čast što ima priliku da naslijedi sve što je Delibašić počeo da radi.

“Nadam se da ću završiti ono što je on zamišljao”, rekao je Damjanović na konferenciji za novinare.

On se zahvalio Budućnosti i izvršnom direktoru Novaku Novakoviću na šansi i pozivu.

“Sve ovo je čast i privilegija. Došao sam u najveći crnogorski klub, a očekivanja su velika. Nadam se da ću moći da pomognem iz fotelje, prije svega nadam se da ćemo u Evropi napraviti iskorak”, rekao je Damjanović.

On je istakao da Budućnost ima dobru ekipu, dobre rezultate i odličan potencijal.

“Budućnost je veliki klub bila i u bivšoj Jugoslaviji, pravila je rezultate i stvarala velike igrače. Malo me uhvatila nervoza zbog svega, jer razumijem kakva je veličina Budućnost. Sve ovo zaista ozbiljno shvatam”, rekao je nekadašnji napadač crnogorske reprezentacije.

On je, govoreći oi mlađim kategorijama, kazao da Budućnost ima budućnost i da ga to posebno raduje.

“Imamo pet omladinskih reprezentativaca koji će uskoro igrati istorijsko Evropsko prvenstvo. To u okolini nigdje nema”, rekao je Damjanović.

Prema njegovim riječima, Budućnost kvalitetom zaslužuje šansu da se bori za Evropu.

“Tačnije imamo kvalitet da napravimo iskorak u Evropi. Ako Celje, uz dužno poštovanje, može da igra četvrtfinale Lige konferencije, niko ne može da mi kaže da ne može Budućnost. Kvalitet i želju imamo i nadam se da ćemo napraviti istorijski rezultat”, rekao je Damjanović.

Izvršni direktor Novak Novaković kazao je da je sa Damjanovićem potpisan ugovor na dvije godine.

“Dolazi nam zvučno ime koje smo doveli da nam pomogne u svim strategijama. Stigao je u idealnom momentu. Fudbal je živa materija i mora da se reaguje”, istakao je Novaković.

