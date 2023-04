Čurović: Treninzi sa Čemnicerom u sklopu priprema za Ligu šampiona i EP

Podgorica, (MINA) – Zajedničke treninzi sa Čemnicerom, jednom od najboljih evropskih ekipa, u sklopu su priprema za obaveze koje crnogorske golbaliste očekuju u Ligi šampiona i prvenstvu Evrope, kazao je selektor Nikola Čurović.

On je rekao da su tokom četvordnevnih zajedničkih priprema u Nikšiću pokušali da steknu nova znanja i razmjene iskustva sa igračima od kojih su neki nosioci medalja sa najznačajnijih takmičenje u tom tipično paraolimijskom sportu.

“Rad i treninzi sa prvakom Njemačkom u sklopu su priprema za veliki međunarodni turnir u Berlin, od 8. do 11. juna i finale Lige šampiona u Viljnusu od 28. juna do 2. jula”, rekao je Čurović agenciji MINA.

Govoreći o završnici Lige šampiona, on je naglasio da je cilj da se napravi korak više u odnosu na prethodnu sezonu, kada su nikšićki golbalisti igrali finale.

“Biće teško, jer je liga pojačana sa klubovima iz Ukrajine i Turske. Nadam se da ćemo tempirati formu za to takmičenje. Idemo u Litvaniju da pokušamo da osvojimo trofej”, rekao je Čurović.

Prema njegovim riječima, veliki izazov za crnogorski golbal biće Evropsko prvenstvo A divizije u Podgorici od 6. do 17. decembra.

“Imamo velika očekivanjka od tog takmičenja. Cilj je da se što bolje pripremimo i ostvarimo naše ciljeve koji su za stupanj viši u odnosu na prethodna takmičenja. Nadam se da će nam domaća publika olakšati da dođemo do tog cilja, a sa druge strane imaćemo i veliku odgovornost”, rekao je Čurović.

On očekuje da će kroz trenažni proces ispuniti plan i program do kraja i da će na šampionat doći maksimalno spremni.

“Nadam se da će i organizacija biti na visokom nivou, da ćemo biti dobri domaćini i da ćemo se na kraju svi radovati”, rekao je Čurović.

On je naglasio da je optimista i da je cilj jedna od medalja.

“Nijanse će odlučiti na nikada jačem i neizvjesnijem šampionatu. Ukrajina i Litvanija se možda malo odvajaju po kvalitetu, a Turska i Njemačka biće nam glavni kandidati za bronzanu medalju. Igrali smo sa njima na EP u Turskoj, bilo je sve na gol-dva. Imamo više iskustva i znanja nego tada, borićemo se da pred svojim navijačima ispunimo svoje snove”, rekao je Čurović.

