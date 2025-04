Ćupić podnio ostavku, Ljiljanić nova predsjednica

Podgorica, (MINA) – Rajko Ćupić nije više predsjednik Plivačko vaterpolo kluba Budućnost, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je Ćupić na Skupštini podnio ostavku “iz ličnih razloga”.

Ćupića će na toj fukciji naslijediti zamjenica gradonačelnika Glavnog grada Nađa Ljiljanić.

Ona je dobila jednoglasnu podršku delegata Skupštine.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas na predlog gradonačelnika Saše Mujovića izabrana za predsjednicu PVK Budućnost. Na meni je velika odgovornmost i nadam se da ću je ispuniti tako što ćemo klub dovesti na veći nivo. Koristim priliku da najavim da ćemo u narednom periodu potpisati ugovore sa društveno korisnim kompanijama, kao i sa generalnim sponzorom kluba. Vidimo se na tribinama“, poručila je Ljiljanić.

Dosadašnji predsjednik Rajko Ćupić kazao je da mu je zadovoljstvo da čelnu funkciju u klubu prepusti Nađi Ljiljanić.

“Ona je i do sada davala svoj doprinos kako bi klub bolje funkcionisao“, rekao je Ćupić.

Na sjednici su jednoglasno usvojeni izvještaji o radu za 2024. godinu, odnosno za period od avgusta do decembra prošle godine, od kada je Glavni grad zvanično preuzeo upravljanje PVK Budućnost.

Usvojen je i Završni račun za isti period.

Članovi Skupštine razmatrali su i usvojili Program rada i finansijske planove kluba za 2025. godinu.

Na sjednici je konstatovano da PVK Budućnost u završnici ove i tokom naredne sezone očekuju brojni izazovi, uključujući i nastupe u evropskim takmičenjima.

