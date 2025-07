Crnogorskim vaterpolistima bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina u Istanbulu.

Crnogorski vaterpolisti savladali su u meču za treće mjesto selekciju Hrvatske 12:7 (4:2, 3:2, 2:1i 3:2).

Pitanje pobjednika nije se postavljalo nijednog momenta, jer je naša reprezentacija od prvog napada pokazala da je bolja.

Sjajni golman Jakša Milanović začarao je mrežu, njegove odbrane motivisale saigrače, pa je Crna Gora povela 4:1 u finišu prve četvrtine i sigurnu prednost nije ispuštala do kraja.

Po tri gola upisali su Danilo Roganović i Andrej Durutović, dva Luka Cerović, po jedan Luka Popović, Matija Franeta, Petar Nikolić i Luka Dragović.

Uspješan nastup kompleiralo je priznanje Jakši Milanoviću za najboljeg golmana turnira.

Bronza iz Istanbula je 13. odličje mlađih selekcija na velikim takmičenjima od 2006. godine.

