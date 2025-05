Crnogorskim sportistima četiri medalje, poraz košarkašica

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sportisti sa dvije zlatne i po jednom srebrnim i bronzanim odličjem završili su treći takmičarski dan Igara malih zemalja Evrope.

Zlatne medalje osvojili su plivač Miloš Milenković na 100 metara delfin i atletičarka Marija Vuković u skoku u vis sa preskočenih 185 centimetara.

Srebrni je bio muški džudo tim, dok je Vesna Kljajević osvojila bronzanu medalju u bacanju kugle hicem od 14,15 metara.

Prvi poraz upisala je ženska košarkaška reprezentacija od Luksemburga 64:55.

Crna Gora nakon tri takmičarska dana zauzima sedmo mjesto u generalnom plasmanu sa devet zlatnih, deset srebrnih i pet bronzanih medalja.

