Crnogorskim odbojkašicama set protiv Mađarske

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Kapošvaru od Mađarske 3:1 (25:20, 23:25, 25:23 i 25:20), u prvom meču završnog turnira CEV Zlatne evropske lige.

Crnogorske odbojkašice pružile su odličnu partiju protiv domaćina, ali nijesu mogle do velike pobjede. i napravile veliki korak ka top 4 fazi.

Mađarska je do četvrte pobjede došla nakon 122 minuta igre.

U crnogorskom timu najbolja je bila Saša Đurović sa 17 poena, a dvocifrene su bile i Nikoleta Perović sa 14 i Teodora Čavić sa 11.

Srednja blokerka Mina Dragović meč je završila sa osam poena.

Ubjedljivo najuspješnija poenterka utakmice bila je korektorka Ana Nemet sa 29 poena.

Crna Gora će debitantski nastup u Zlatnoj ligi zaključiti sjutra duelom sa Portugalom, koji je zakazan za 18 sati.

