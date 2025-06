Crnogorskim karatistima prvo mjesto u generalnom plasmanu

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore kao prvoplasirana u generalnom plasmanu završila je nastup na Balkanskom prvenstvu za djecu u Baru.

Posljednjeg takmičarskog dana crnogorski karatisti osvojili su pet zlatnih, jednu srebrnu i šest bronzanih medalja.

Zlatne medalje osvojili su kata tim djevojčice 10–11 godina (Mia Bulatović, Stefani Đuković, Lana Drača i Ana Pavlović), Sofija Jovanović, Filip

Ilinčić, Vuk Dragojević i Veselin

Skatarić

Srebrni je bio kata tim dječaka 10–11 godina (Vid Beljkaš, Luka Drobnjak, Đorđe Suleić i Boris Vujanović.

Sa bronzanim odličjima mjesto na pobjedničkom postolju izborili su kata tim dječaci 10–11 godina (Jakša Čađenović, Uroš Mirković, Filip Pešterac, Leis Pirović), kata tim dječaci 12–13 godina (Jakov Cupara, Matija Milošević, Boris Perović i Miloš Popadić), Nađa Čavor, Mia Krivokapić i kata timovi djevojčica do 8 godina (Maša Šestović, Miljana Bulatović, i Nađa Braunović) i (Liana Lola, Reina Perović, Elif Selović i Amra Zenelović).

Crnogorski karate tim šampionat Balkana završio je sa 15 zlatnih, osam srebrnih i 18 bronzanih medalja.

Turska je druga (14, 11, 30), dok je Srbija zauzela treće mjesto (8, 7, 16).

Šampionat Balkana za poletarce, pionire i nade okupio je rekordnih 1.796 takmičara iz 13 država, a crnogorski karate predstavljalo je 297 karatista.

