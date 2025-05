Crnogorskim karatistima 18 medalja i prvo mjesto nakon drugog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore drugog takmičarskog dana Balkanskog prvenstva za djecu osvojila je 18 medalja i preuzela prvo mjesto u generalnom plasmanu.

Osvojeno je sedam zlatnih, pet srebrnih i šest bronzanih odličja.

Prvaci Balkana postali su Iris Šabanović, Lana Drača, Filip Šaković, Jakša Marinović, Vujo Ivanišević, Anto Bakić i Anja Đuričić.

Sa srebrnim odličjem nastup su završili Ana Pavlović, Matija Barjaktarović, Marko Rakočević,

Stefan Cvijović i Uroš Samardžić.

Na pobjedničkom postolju, kao trećeplasirani, našli su se Jovan Petrović, Nikola Mazalica, Aleksa Bjelanović, Lazar Katić, Đorđije Raičević i

Maša Šestović.

U petak, prvog takmičarskog dana, zlatne medalje osvojili su Staša Radinović, Asija Đonbaljaj i Andrija Barjaktarović, srebrne Teodora Vujošević i Tarik Nikezić, a bronzane Jovana Vučić, Ana Brajković, Jelena Janković, Miloš Popadić, Strahinja Šekularac i Viktor Vukmarković.

Uoči posljednjeg takmičarskog dana, Crna Gora sa deset zlatnih, sedam srebrnih i 12 bronzanih medalja, zauzima prvo mjesto u generalnom plasmanu, ispred Turske (9,9,20) i Srbije (7,4,8).

Šampionat Balkana za poletarce, pionire i nade okupio je rekordnih 1.796 takmičara iz 13 država, a crnogorski karate predstavlja 297 karatista.

