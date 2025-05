Crnogorskim karatistima 11 medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti prvi takmičarski dan Balkanskog prvenstva za djecu u Baru završili su sa 11 medalja medalja.

Osvojene su tri zlatne, dvije srebrne i šest bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su Staša Radinović, Asija Đonbaljaj i Andrija Barjaktarović, dok su srebrni bili Teodora Vujošević i Tarik Nikezić.

Sa bronzanim odličjem plasman na pobjedničko postolje izborili su Jovana Vučić, Ana Brajković, Jelena Janković, Miloš Popadić, Strahinja Šekularac i Viktor Vukmarković.

Šampionat Balkana za poletarce, pionire i nade okupio je rekordnih 1.796 takmičara iz 13 država, a crnogorski karate predstavlja 297 karatista.

