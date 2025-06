Crnogorskim džudistima 11 medalja na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji

Podgorica, (MINA) – Džudo reprezentacija Crne Gore nastup na Balkanskom prvenstvu za mlađe pionire u rumunskom gradu Sigišoara završila je sa 11 medalja – četiri zlatne, dije srebrne i pet bronzanih.

U ukupnom plasmanu zauzela je drugo mjesto, iza domaćina Rumunije.

Zlatne medalje osvojili su Iva Matunović (do 32), Merima Beriša (do 48), Maša Vukićević (do 52) i Lazar Eraković (do 60), dok su srebrni bili Alejna Lukač (do 28) i Đorđija Manojlović (preko 57).

Bronzana odličja pripala su Esmi Lekić (do 28), Saninu Dautoviću (do 30), Vladani Turčinović (do 57), Lazaru Mitroviću (do 42) i Darku Raduloviću (do 46).

