Crnogorski vaterpolisti u Podgorici pred put u Budimpeštu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore doputovala je danas u Podgoricu, nakon završenih priprema u Makarskoj, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

U Podgorici će obaviti pet treninga, prije odlaska u Budimpeštu, gdje će učestvovati na kontrolnom turniru, sa selekcijama Mađarske, Španije i Srbije.

Selektor Dejan Savić skratio je listu kandidata za Svjetsko prvenstvo (SP) u Singapuru na 18 imena.

Pripreme nastavljaju Đuro Radović, Vasilije Radović, Miroslav Perković, Dušan Matković, Aljoša Mačić, Petar Tešanović, Jovan Vujović, Balša Vučković, Lazar Andrić, Dušan Banićević, Savo Ćetković, Dimitrije Obradović, Matija Sladović, Marko Mršić, Strahinja Gojković, Dmitri Holod, Filip Gardašević i Darko Đurović.

Do puta u Budimpeštu, lista će biti skraćena za još dva igrača.

Crna Gora će 27. juna igrati protiv Srbije, dan kasnije protiv Mađarske, a turnir zatvara duelom sa Španijom.

Put za Singapur zakazan je za 5. jul, a posljednje provjere pred nastup na Svjetskom prvenstvu biće na mini-turniru sa domaćom selekcijom i Španijom.

SP će biti odigrano od 11. do 24. jula.

Crna Gora će igrati u grupi D, u kojoj su Grčka, Hrvatska i Kina.

Prvoplasirane ekipe iz četiri grupe izboriće direktan prolaz u četvrtfinale, a drugoplasirane i trećeplasirane kroz plej-of će razigravati za plasman među osam najboljih.

