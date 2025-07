Crnogorski vaterpolisti u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina u Istanbulu.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u osmini finala selekciju Rumunije 13:7 (3:2, 4:0, 4:2 i 2:3).

U borbi za polufinale Crna Gora će sjutra u 19 sati i 45 minuta igrati protiv Španije.

U duelu sa Rumunijom nije bilo dileme oko pobjednika, a razlika u klasi vidjela se od finiša prve četvrtine, kada je krenula dominacija crnogorske reprezentacije.

Od 2:2, crnogorski tim je došao do 10:2, zahvaljujući i odličnoj igri u odbrani i nizom od gotovo 15 minuta bez primljenog gola.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Danilo Roganović i Andrej Durutović sa po tri gola, dva je upisao Luka Novaković, a po jedan Danilo Savović, Matija Franeta, Mijat Kastratović, Luka Popović i Petar Nikolić.

