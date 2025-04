Crnogorski vaterpolisti trećeplasirani u Trebinju

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao trećeplasirana završila je nastup na turniru u Trebinju za igrače do 16 godina.

Turnir je obilježio crnogorski vaterpolista Andrej Durutović, koji je proglašen za igrača turnira.

Crna Gora je u meču za treće mjesto pobijedila Hrvatsku 14:9 (3:1, 5:2, 3:3 i 3:3).

Do pobjede i bronzanog odličja vodili su je Luka Dragović i Stefan Vraneš postigli sa po tri gola, po dva su upisali Matija Franeta, Dimitrije Milić, Danilo Roganović i Andrej Durutović.

Crnogorska selekcija prethodno je u polufinalu, u neizvjesnom meču, poražena od Srbije nakon penala 13:12 (0:2, 4:1, 2:4, 2:1, 5:4).

U regularnom dijelu utakmice, Stefan Vraneš je bio najefikasniji sa četiri pogotka, dva je postigao Andrej Durutović, po jedan Matija Franeta i Dimitrije Milić.

Crnogorska selekcija je Srbiju pobijedila u ligaškom dijelu turnira 11:8 (4:3, 3:0, 3:3, 1:2), slavila je protiv Njemačke 13:7 (4:1, 4:4, 3:1, 2:1), a poražena od Mađarske 7:6 i Hrvatske 10:8.

Turnir u Trebinju u sklopu je priprema za Evropsko prvenstvp, koje će od 7. do 13. jula biti odigrno u Manisi (Turska).

U grupnoj fazi takmičenja rivali Crne Gore biće Grčka, Italija i Hrvatska.

