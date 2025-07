Crnogorski vaterpolisti sjutra sa Hrvatskom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra sa Hrvatskom u drugom kolu D grupe Svjetskog prvenstva u Singapuru.

Obje selekcije šampionat su počele pobjedom.

Izabranici selektora Dejana Savića pobijedili su Grčku 10:9, dok je Hrvatska bila ubjedljiva protiv Kine 25:6.

Centar Savo Ćetković kazao je da odlično poznaju hrvatsku selekciju.

“Skoro smo i dio priprema za Svjetsko prvenstvo u Makarskoj odradili zajedno, a sastali smo se i u aprilu u Podgorici na finalnom turniru Svjetskog kupa“, rekao je Ćetković.

On je istakao da međusobni duel u Podgorici nagovijestio je da crnogorski tim može da se nosi sa objektivno boljim ekipama od sebe.

“Na najvećim takmičenjima favoriti ne dozvoljavaju mnogo šansi. Vjerujem da ćemo odigrati još bolje nego protiv Grčke i da ćemo osvojiti nova tri boda”, rekao je Ćetković.

Početak duela zakazan je za 11 sati i 35 minuta.

