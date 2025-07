Crnogorski vaterpolisti sa Grčkom na otvaranju SP u Singapuru

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentcaija Crne Gore duelom sa Grčkom u Singapuru sjutra će početi deseti nastup na šampionatima svijeta.

Početak duela zakazan je za 13 sati i deset minuta.

Crnogorski reprezentativac Đuro Radović kazao je da je poslije dugih i napornih priprema je došao momenat za početak Svjetskog prvenstva.

“Radili smo zajedno dva mjeseca i vjerujem da se stvorio novi tim koji je uz rame najboljim selekcijama, ali to moramo da pokažemo u bazenu“, rekao je Radović.

U grupi D su još Hrvatska i Kina.

“Teška je grupa, vjerovatno najteža na šampionatu. Ako mene pitate, možda je i bolje što je tako jaka grupa, jer u nokaut fazi može da nam se otvori lakši put ili ako ništa drugo da odmah osjetimo čvrstinu duela i jakih utakmica”, rekao je Radović.

Crnogorski vaterpolo u Singapuru predstavljaće golmani Petar Tešanović i Lazar Andrić, te Vasilije Radović, Miroslav Perković, Dušan Matković, Aljoša Mačić, Đuro Radović, Jovan Vujović, Balša Vučković, Dušan Banićević, Savo Ćetković, Dimitrije Obradović, Strahinja Gojković, Dmitrij Holod i Filip Gardašević.

Plasman u četvrtfinale SP izboriće pobjednik grupe, dok će drugoplasirani i trećeplasirani igrati osminu finala protiv reprezentacija koje osvoje drugo i treće mjesto u grupi C, koju čine Sjedinjene Američke, Brazil, Kanada i Singapur.

