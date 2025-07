Crnogorski vaterpolisti poraženi od Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Hrvatske 13:11, u drugom kolu D grupe Svjetskog prvenstva u Singapuru.

To je prvi poraz crnogorske selekcije na šampionatu, nakon startnog trojumfa protiv Grčke 10:9.

Izabranici selektara Dejana Savića odigrali su dobar meč, u finišu treće četvrtine imali su i minimalnu prednost (7:6).

Hrvatska je sa tri vezana gola stekla dva gola prednosti i zadržala je do kraja meča.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Dušan Banićević i Đuro Radović sa tri gola, Dmitri Holod je postigao dva, a po gol Miroslav Perković, Dušan Matković i Jovan Vujović.

Crna Gora će u trećem kolu, u srijedu u šest sati i deset minuta, igrati protiv Kine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS