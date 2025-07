Crnogorski vaterpolisti poraženi od Grčke

Podgorica, (MINA) – Crnogorska U16 vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Grčke 16:11 (5:3, 4:5, 3:1 i 4:2), u drugom kolu B grupe Evropskog prvenstva u Istanbulu.

To je drugi poraz crnogorskih vaterpolista na šampionatu, nakon što su juče na startu takmičenja poraženi od Italije 17:11.

Duel sa Grcima odlučen je u trećoj i četvrtoj četvrtini, nakon ravnopravne prve dvije, koje su završene minimalnim vođstvom rivala 9:8.

U trećem periodu, Grčka je stekla tri gola prednosti, a na polovini četvrte povela je 15:11 i riješila utakmicu.

U crnogorskoj selekciji, Andrej Durutović i Dimitrije Milić postigli su po tri gola, dva je upisao Danilo Roganović, a po jedan Luka Cerović, Danilo Savović i Luka Popović.

Crna Gora će u posljednjem kolu grupne faze igrati sjutra (14.30) protiv Hrvatske.

