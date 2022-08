Crnogorski vaterpolisti na turniru u Dizeldorfu

Podgorica, (MINA) – Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore od 18. do 20. avgusta učestvovaće na turniru u Dizeldorfu, u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u Splitu, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Na turniru će, osim Njemačke i Crne Gore, učestvovati i Španija.

Selektor Vladimir Gojković saopštio je spisak od 17 igrača za taj turnir.

Na spisku su: Marko Petković, Dejan Lazović, Lazar Andrić, Stefan Vidović, Vlado Popadić, Bogdan Đurđić, Vladan Spaić, Kanstantsin Averka, Aleksa Ukropina, Miroslav Perković,

Dušan Matković, Dušan Banićević, Petar Tešanović, Luka Murišić, Vasilije Radović, Marko Mršić i Jovan Vujović.

U stručnom štabu, pored selektora Gojkovića, pomoćnici Miodrag Matković, Miloš Šćepanović, fizioterapeut Ivan Borović i psiholog Nikola Mijušković.

Crnogorski vaterpolisti na startu, prvog dana turnira, igraće sa Njemačkom, a narednog dana rival im je Španija.

