Crnogorski vaterpolisti bolji od Hrvatske, protiv Rumunije u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorska U16 vaterpolo reprezentacija pobijedila je nakon boljeg izvođenja peteraca selekciju Hrvatske 17:16, u posljednjem kolu B grupe Evropskog prvenstva u Istanbulu.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 12:12 (3:3, 4:4, 3:2 i 2:3).

To je prvi trijumf crnogorskih vaterpolista na šampionatu, nakon dva startna poraza od Italije i Grčke.

U penal seriji odlučila je odbrana Strahinje Vraneša, koji je zaustavio šut Denija Sapea, dok je pet crnogorskih igrača Danilo Roganović, Luka Cerović, Luka Dragović, Balša Crepulja i Andrej Durutović bilo precizno.

Crnogorska reprezentacija bila je bliža pobjedi i u regularnom dijelu, imala je i tri gola prednosti u drugoj četvrtini (6:3), a pet i po minuta prije kraja vodila je 11:9.

Hrvatska je samo jednom i to na početku 1:0.

Najefikasniji u crnogorskom timu, ne računajući peterce, bio je Danilo Roganović sa četiri gola, Luka Cerović je postigao tri, Andrej Durutović dva, a po jedan Matija Franeta, Danilo Savović i Petar Nikolić.

Crna Gora će u osmini finala igrati sjutra protiv Rumunije (18.45).

