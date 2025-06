Crnogorski vaterpolisti bez sreće protiv Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Hrvatske 15:14 (5:5, 2:2, 5:5 i 3:2), u utakmici drugog kola A grupe Svjetskog prvensta za igrače do 20 godina u Zagrebu.

Pobjednika izjednačenog i uzbudljivog meča, odlučio gol Luke Penave 27 sekundi prije kraja.

Crna Gora je mogla do izjednačenja, ali Meldin Hadžić nije imao sreće – u posljednjoj sekundi pogodio je stativu.

U uzbudljivoj utakmici ekipe su se smjenjivale u vođstvu, crnogorska reprezentacija dva puta je imala po dva gola prednosti (7:5, 11:9), da bi ishod na kraju bio odlučen u dva zadnja napada…

U crnogorskoj selekciji Ivan Marković je postigao četiri gola, po tri su upisali Srđan Janović i Danilo Stupar, a po jedan Nebojša Petrović, Danilo Dragović, Meldin Hadžić i Milan Nikaljević.

U hrvatskoj selekciji Vlaho Pavlić je bio najbolji sa osam pogodaka.

U posljednjem kolu grupe faze, Crna Gora sjutra u 17 sati i 30 minuta igraće protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

