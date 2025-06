Crnogorski vaterpolisti bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina u Uagtrebu.

Crnogorski vaterpolisti poraženi danas u četvrtfinalnom meču od Španije 23:9 (5:2, 8:4, 4:0 i 6:3).

U nastavku šampionata igraće za plasman od petog do osmog mjesta, a prvi rival biće poraženi iz duela Hrvatske i Grčke.

Rezultat utakmice protiv Španije sve govori o odnosu snaga u bazenu, protivnik je bio mnogo bolji…

Od devet golova Crne Gore tri je postigao Danilo Stupar, dva Srđan Janović, po jedan Nikola Petrović, Draško Samardžić, Radivoj Radanović i Milan Nikaljević.

Golman Danilo Rajević je imao četiri, a Andrija Bjelica jednu odbranu.

