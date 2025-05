Crnogorski stonoteniseri bez medalje u konkurenciji dublova

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri bez medalje završili su nastup u konkurenciji dublova na međunarodnom parastonoteniskom turniru Montenegro 2025 u Podgorici.

Posljednju priliku da se domogne medalje imala je članica podgoričkog kluba Luča Samra Kojić, ali je u paru sa Marinom Minić, odnosno Nebojšom Ilićem iz Srbije, upisala poraze drugog takmičarskog dana i ostala bez pobjedničkog podijuma.

U ženskom dublu, kategorija WD10 (osobe u kolicima), Kojić i Minić su sa četiri poraza završile na posljednjem, petom mjestu.

U mix dublu, u kategoriji XD 10, Kojić i Ilić upisali su danas polovičan učinak i sa pobjedom i tri poraza završili kao četvrtoplasirani.

Takmičenje u grupi juče su završila tri crnogorska para.

U grupi MD14, Pjetro Paljušević i Đuro Krivokapić upisali su tri poraza, a bez pobjede završili su i Luka Bakić i Uroš Gugolj u kategoriji MD 18.

Miks dubl Gugolj i Milijana Ćirković (XD14) ostvario je pobjedu i dva poraza, što nije bilo dovoljno za nokaut fazu.

Podgorički turnir, u pojedinačnoj konkurenciji, obilježio je Filip Radović koji je treći put uzastopno osvojio trofej u kadetoriji 9-10.

