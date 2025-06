Crnogorski šahisti remizirali sa Bugarskom

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija Crne Gore nakon velike borbe i više od pet sati igre remizirala je sa Bugarskom 2:2, u trećem kolu šahovske Olimpijade za slijepe i slabovide u Vrnjačkoj Banji.

Šahisti Crne Gore ispustili su prednost od 1,5- 0,5, koju su ostvarili Vjekoslav Vulević i Radovan Damjanović na trećoj tabli.

Poraz Milana Ivanovića, nakon velike borbe, anulirao je prednost crnogorske selekcije.

Vulević je nastavio sa odličnim igrama i danas je bijelim figurama bio ubjedljiv protiv Valentina Minčeva.

Predrag Nikač je, nakon iscrpljujuće i na momente nepredvidive pozicije, remizirao i za Crnu Goru osvoio drugi poen.

Sisilijanska varijanta na prvoj tabli donijela je Bugarskom šahisti Rasimu Nizamu početnu prednost, koje se Nikač znalački oslobodio.

Damjanović je takođe u Sicilijanskoj odbrani crnim figurama u poziciji, u kojoj je imao damu protiv dva topa, vješto remizirao, iako je njemu i njegovom protivniku falio potez do čitavog plijena.

Ivanović u Slovenskoj odbrani na momente je imao prednost, ali je očigledno jučerasnji iscrpljujući meč protiv selekcije Srbije ostavio traga na crnogorskog reprezentativca.

U prva dva kola crnogorska reprezentacija je savladala Litvaniju 3:1 i poražena od prve ekipe Srbije 2:5 – 1:5.

Sjutra u četvrtom kolu šahisti Crne Gore odmjeriće snage sa reprezentacijom Slovenije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS