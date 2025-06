Crnogorski šahisti nakon pet sati igre poraženi od prvog tima Srbije

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija Crne Gore poražena je od prvog tima Srbije 2,5:1,5, u drugom kolu 17. šahovske Olimpijade za osobe sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida u Vrnjačkoj Banji.

Favorizovana domaća selekcija do minimalne pobjede došla je nakon pet sati igre i posebno uzbudljivih i do posljednjeg poteza neizvjesnih partija na trećoj i četvrtoj tabli.

Na prvoj tabli, Predrag Nikač je, nakon obostrano korektne i sa obje strane respektabilne igre, u karokano otvaranju prihvatio ponuđeni remi od najboljeg šahiste reprezentacije Srbije Pavla Dimića.

Vjekoslav Vulević je crnim figurama nadigrao Damjana Jandrića i najavio odličan rezultat crnogorske reprezentacije.

Iskusni Vulević je preciznom igrom gradio poziciju, koja ga je dovela u prednost koju je znalački realizovao.

U sicilijanskoj varijanti Radovn Damjanović je gradio poziciju koja je, što će se ispostaviti, do kraja najavljivala neizvjestan ishod.

Mladost u toj partiji odnijela je prevagu nad iskustvom i Damjanović nije imao snage da do kraja precizno odigra.

Na četvrtoj ploči, Milan Ivanovic je crnim figurama prijetio Milu Bjelanoviću i najavljivao veliko iznenađenje.

Ivanovićeva žrtva skakača dobro je zabrinula protivnika, ali ispostavilo se da nije dala željeni rezultat.

Selektor crnogorske reprezentacije Radenko Lacmanović kazao je da žali zbog propuštene prilike da se napravi iznenadjenje.

Zadovoljan sam igrom naših šahista. Nadam se da će nas sportska sreća, koja nas je danas napustila, pratiti reprezentativce Crne Gore u narednim mečevima”, zaključio je Lacmanović.

Crnogorski šahisti na startu šampionata savladali su juče Litvaniju 3:1.

U narednom kolu crnogorske šahiste sjutra očekuje duel sa Bugarskom.

