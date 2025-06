Crnogorski šahisti 11.u Vrnjačkoj Banji

Podgorica, (MINA) – Šahovska reprezentacija Crne Gore na 11. mjestu završila je nastup na Olimpijadu za slijepe i slabovide u Vrnjačkoj Banji.

Crnogorski šahisti u posljednjem kolu savladali su Slovačku 2,5:1,5.

Turnir su okončali su sa po četiri pobjede i poraza, uz jedan remi, sa ukupno devet bodova.

Od crnogorskih šahista nauspješniji je bio Vjekoslav Vulević, koji je na drugoj tabli sakupio šest bodova i osvojio četvrto mjesto.

Na prvoj tabli, Predrag Nikač je bio sedmi sa 5,5, dok je Radovan Damjanović na trećoj završio na 19. mjestu sa dva boda.

Na četvrtoj tabli, Milan Ivanović je osvojio 14. mjesto sa tri boda.

U posljednjem kolu, pobjede su ostvarili Nikač i Vulević, remizirao je Ivanović, dok je Damjanović upisao poraz.

Selektor Radenko Lacmanović kazao je da nije nezadovoljan plasmanom i da treba poštovati rezultat na Olimpijadi u Vrnjačkoj Banji.

“Na svakom polju ostvarili smo 50 odsto od mogućeg. Osvojili smo devet od mogućih 18 bodova, iz devet partija po četiri pobjede i poraza, uz jedan remi. Polovičan učinak, za na kraju 11. mjesto. Crna Gora je bila deseto rangirana uoči prvenstva”, rekao je Lacmanović.

On je najavio da se treba potruditi i naći mlađe snage da zamijene one koji igraju na trećoj i četvrtoj tabli.

“Svjedoci smo da Damjanović i Ivanović u petom i šestom satu partije nijesu imali dovoljno kondicije i koncentracije i to ih je koštalo boljih rezultata”, rekao je Lacmanović.

On je istakao da je to rezultat koji su najavljivali i očekivali, navodeči da su željeli više pogotovo na nekim tablima.

“I najboljima se desi da ne budu na nivou zadatka kada se to od njih očekuje, ali zbog onoga što su u minulom periodu ostvarili moramo ih podržati i dalje vjerovati u njih”,rekao je Lacmanović.

Zlatnu medalju osvojila je Poljska, srebrna je bila Venecuela, a bronzana Španija.

Turnir u Vrnjačkoj Banji okupio je 22 reprezentacije.

