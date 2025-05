Crnogorski rukometaši ponovo bolji od Slovačke

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Baru selekciju Slovačke 33:28, u utakmici posljednjeg, šestog kola kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo.

Crna Gora je pobjedom u Vanti, u prošlom kolu protiv Finske 33:28, osigurala plasman na šampionat.

Dobila je i prvi međusobni duel u Košicama 38:35, a kvalifikacije je završila sa četiri pobjede i po jednim remijem i porazom.

Slovačka je ostala bez bodova, na posljednjem mjestu.

Crnogorski vaterpolisti su u meču bez rezultatskog značaja sredinom druge četvrtine napravili seriju od šest vezanih pogodaka za vođstvo od 12:5.

Razlika je u 18. minutu iznosila osam (14:6), dok je u 39. bilo rekordnih 11 pogodaka (25:14).

Najefikasniji u pobjendičkoj selekciji bio je Risto Vujačić sa deset, Luka Radović postigao je pet, a po gol manje Miloš Vujović i Miodrag Ćorsović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS