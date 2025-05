Crnogorski parovi zaustavljeni u grupi

Podgorica, (MINA) – Takmičenje u grupi na međunarodnom parastonoteniskom turniru Montenegro 2025 u Podgorici završila su tri crnogorska para.

U grupi MD14, Pjetro Paljušević i Đuro Krivokapić upisali su tri poraza, a bez pobjede završili su i Luka Bakić i Uroš Gugolj u kategoriji MD 18.

Miks dubl Gugolj i Milijana Ćirković (XD14) ostvarili su pobjedu i dva poraza, što nije bilo dovoljno za nokaut fazu.

Sa dva poraza takmičenje u grupi (kategorija WD10) počele su crnogorska stonoteniserka Samra Kojić i

Marina Minić iz Srbije.

Takmičenje će nastaviti sjutra, kada su na programu još dva kola.

Poslije prvog dana i dva meča bez pobjede je i miks dubl Kojić i Nebojša Ilić (XD 10).

Priliku za popravni imaće sjutra kada su na programu još dva meča.

Podgorički turnir, u pojedinačnoj konkurenciji, obilježio je Filip Radović koji je juče treći put uzastopno osvojio trofej u kadetoriji 9-10.

