Crnogorski omladinci u finišu poraženi od Rumunije

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je na startu UEFA Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina.

Crnogorski fudbaleri izgubili su danas u Bukureštu, u prvom kolu A grupe, od Rumunije 2:1.

Izabranici selektora Nenada Vukčevića bili su blizu pozitivnog rezultata na stadionu Trjumfalna kapija, vodili su 1:0, a domaćin je gol za pobjedu i preokret postigao u 90. minutu.

Crna Gora je povela golom Vuka Vlahovića, koji je u 13. minutu odlično šutirao po zemlji i savladao rumunskog golmana.

Poravnao je Emanuel Marinkau u 63. minutu, , koji se najbolje snašao nakon ubacivanja iz slobodnog udarca.

Pobjednika je odlučio David Barbu, koji je iskoristio smušenost crnogorske odbrane i savladao

odličnog Ognjena Milovića.

Milović je u 28. minutu odlično intervenisao nakon šuta Janisa Tarba, Luka Simonaš je u 86. pogodio stativu, dok je minut kasnije Jonut Ćersel za malo bio nreprecizan.

Crna Gora je moglka do gola u 77. minutu, Filip Perović je maestralno uhvatio makazice nakon ubacivanja Andreja Camaja, ali je lopta završila pored gola.

U šansi je bila i u 84. minutu, Lazar Maraš je odlično ubacio u peterac, ali je ispred Camaja u posljednjem trenutku intervenisao jedan od rumunskih štopera.

U drugom meču te grupe Španija je pobijedila Dansku 1:0.

Danska će biti naredni rival Crne Gore, u ponedjeljak u 17 sati.

