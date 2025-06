Crnogorski odbojkaši na Balkanskom prvenstvu u Banja Luci

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Balkanskom prvenstvu za igrače do 19 godina, koje će od 9. do 13. jula biti odigrano u Banja Luci, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Selektor Dejan Radić saopštio je spisak od 16 igrača koji će se pripremati za to takmičenje.

Pripreme će biti odrđane u Pljevljima, a okupljanje reprezentacije planirano je za 23. jun.

Na spisku su tehničari – Aleksa Kovačević i Luka Milošević (Budućnost Volley);

korektori – Luka Lojić i Filip Radić (Budućnost Volley);

primači servisa – Vuk Stanojević i Filip Milosavljević (Budva), Aleksa Radić i Kosta Poleksić (Budućnost Volley), Vasilije Božović (Galeb) i Mihajlo Grupković (Mornar);

srednji blokeri – Vukota Čelebić i Luka Gavrilović (Budva), Uroš Konatar (Jedinstvo) i Vasilije Obradović (Galeb);

libera: Mirza Mujović (Jedinstvo) i Petar Milosavljević (Budva).

Na prvenstvu će, pored crnogorske i selekcije Bosne i Hercegovine, učestvovati i reprezentacije Bugarske, Grčke, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije i Turske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS