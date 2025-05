Crnogorski košarkaši sa Grčkom i Portugalom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaši u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo igraće u grupi B sa Grčkom, Portugalom i jednom od selekcija iz pretkvalifikacija, odlučeno je žrijebom u Dohi.

Crna Gora je žrijebana iz trećeg šešira.

Ukoliko crnogorski tim nastavi kvalifikacije, kroz drugu rundu za kartu koja vodi u Katar boriće se protiv tri najbolje iz grupe A, u kojoj su Španija, Gruzija i dvije ekipe koje će stići iz pretkvalifikacija.

U grupi C su Srbija, Turska, Bosna i Hercegovina i jedan tim iz pretkvalifikacija.

U D grupu svrstani su Velika Britanija, Italija, Island, Litvanija, a u grupu E Njemačka, Izrael, Kipar i jedan tim iz pretkvalifikacija.

F grupu čine dva tima iz pretkvalifikacija, Letonija i Poljska, u grupi G su Francuska, Belgija, Finska i jedan tim iz pretkvalifikacija, dok su u grupi H Slovenija, Češka, Švedska i Estonija.

U prvoj rundi kvalifikacija u osam grupa će biti po četiri reprezentacije, a tri selekcije iz svake grupe izboriće drugu fazu kvalifikacija.

U drugoj fazi učestvovaće 24 reprezentacije, koje će biti smještene u četiri grupe.

Timovi iz A i B formiraju novu grupu I, selekcije iz C i D će biće u grupi J, ekipe iz E i F će činiti grupu K, a timovi iz G i H formiraju novu grupu L.

U drugoj fazi će u četiri grupe biti po šest timova, a po tri tima iz svake grupe će izboriti plasman na Mundobasket.

Kvalifikacije počinju 24. novembra ove godine, nastavljaju se u februaru, a prva faza se završava u julu 2026. godine.

Druga faza startuje u avgustu 2026. godine, mečevi će se igrati i u novembru, a kvalifikacije se završavaju u martu 2027. godine.

Mundobasket je na programu od 27. avgusta do 12. septembra 2027. godine u Kataru.

