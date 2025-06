Crnogorski fudbaleri neriješeno sa Jermenijom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je večeras u Nikšiću, u prijateljskom meču, sa Jermenijom neriješeno 2:2.

Neubjedljivo izdanje izabranika Roberta Prosinečkog pamtiće se po debitantskim nastupima i golovima Vasilija Adžića i Andrije Bulatovića.

Gosti su poveli već nakon 24 sekunde igre golom Eduarda Spertsjana.

U petom minutu izjednačenje – veliki talenat crnogotrskog fudbala, Vasilije Adžić, iskoristio je ubacivanje Marka Vukčevića i glavom savladao jermenskog golmana.

Debitantski nastup golom je krunisao Andrija Bulatović u 52. minutu za potpuni preokret i viđstvo od 2:1.

Spertsjan je bio strijelac izjednačujućeg pogotka za konačan rezultat u 81. minutu.

On je odlično izveo slobodan udarac i iskoristio još jedan kiks golmana Popovića.

Meč u Nikšiću pamtiće se i po 87. nastupu Jovetića, novom rekorderu po brojumečeva u crnogorskom dresu.

