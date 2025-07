Crnogorski atletičari na sankcionisanom mitingu u Kruševcu

Podgorica, (MINA) – Paraatletska reprezentacija Crne Gore nastupiće na međunarodnom sankcionisanom mitingu, koji će naredna dva dana biti održan u Kruševcu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Crnogorsku atletiku na stadionu pod Bagdalom predstavljaće Miloš Spaić u bacanju kugle, u kategoriji F 11 (osobe bez vida) i Vlado Terić u bacanju kugle i diska (F40 – osobe niskog rasta).

Priliku da debituje imaće i Igor Minevski, koji će se u spojenim kategorijama F32/34/55/57 takmičiti u bacanju kugle i koplja.

Crnogorske takmičare predvode treneri Veljko Čegar i Igor Tomić.

Sjutra, prvog takmičarskog dana, na bacalište će Terić u disku i Minevski, u bacanju koplja.

“Organizator mitinga je Paraolimpijski komitet Srbije, a nastup naših takmičara finansira se po programu POK-a, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih u 2025. godini”, saopšteno je iz krovne sportske asocijacije osoba sa invaliditetom.

Miting u Kruševcu okupio je atletičare iz Grčke, Italije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Indije, Crne Gore i Srbije.

