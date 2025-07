Crnogorski atletičari na Balknskom prvenstvu u Krajovi

Podgorica, (MINA) – Rumunska Krajova u nedjelju biće domaćin juniorskog Balkanskog prvenstva u atletici, koje će okupiti više od 350 atletičara iz 22 države, članice Balkanske atletske federacije.

Crnu Goru će na tom šampionatu, sa ispunjenim normama, prestavljati tri takmičara.

Nastupiće Anđelina Lašić (AK Tara Mojkovac) u bacanju koplja, Matija Vojvodić (AK Mornar) u disciplinama 110 prepone i skok u dalj i Mihajlo Roćenović (AK Mornar) u trci na 400 metara.

Tim lider biće Bojana Đurković iz Mornara.

