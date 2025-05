Crnogorske sudije nijesu dorasle finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorske vaterpolo sudije nijesu dorasle utakmicama završnice Prvenstva Crne Gore i pored garancija iz Vaterpolo plivačkog saveza da imaju potpuno povjerenje u njihovo dijeljenje pravde, kazao je predsjednik Primorca Siniša Kovačević.

On je čestitao Jadranu na borbenoj igri, u prvom meču finala plej-ofa koji je hercegnovski tim dobio nakon boljeg izvođenja peteraca 16:14.

“Nejasno je da Hrvatski vaterpolo savez, u zemlji koja je osam puta veća od Crne Gore, ima pravilo da finalnu seriju njihovog prvenstva sude isključivo inostrane sudije, a iz VPSCG uporno tvrde da crnogorske sudije imaju kapacitet za ovakve utakmice?! Večeras smo vidjeli koliki je kapacitet i dotičnih sudija i VPSCG”, stoji u saopštenju Kovačevića.

On je istakao da se igrači pripremaju za takve utakmice, koje bi morale biti praznik vaterpola i sporta cijele sezone.

“Sramotnim, tendencioznim dijeljenjem pravde i aminovanjem VPSCG im se to ne dozvoljava.

VPK Primorac ne traži da ijedan sudija sudi u njegovu korist nego u duhu sportskog fer pleja.

Nažalost, u VPSCG postoji gazda koji ne smije da dozvoli da mu izmakne i treći trofej ove sezone”, kazao je Kovačević.

On je istakao da će Primorac učiniti sve da kao i uvijek do sada, organizuje utakmice protiv PVK Jadran na visokom nivou i u duhu medjusobnog uvažavanja i fer pleja.

“Ono što sigurno nećemo dozvoliti da se niko iz VPSCG poigrava sa najstarijim i najtrofejnijim klubom u Crnoj Gori”, rekao je Kovačević.

On je istakao da će svima biti jasno već u utorak u drugoj utakmici finalne serije.

“Pozivam VPSCG da se konačno dozove pameti i da razmisle o posljedicama svog sramotnog djelovanja i neuvažavanja našeg zahtjeva da u finalnoj seriji sude najbolje regionalne ili evropske sudije jer je više nego očigledno da crnogorske nemaju kapaciteta za tako nešto”, stoji u saopštenju Kovačevića.

