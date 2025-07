Crnogorske rukometašice zaustavljene u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva za igače do 19 godina u Podgorici.

Crnogorske rukometašice poražene su večeras u četvrtfinalnom meču od Njemačke 35:33.

Njemačka je opravdala ulogu favorita, ali je generacija trenera Igora Markovića oduševila prisutne u Bemaks areni.

Prepoznala je to i publika pa je oko hiljadu gledalaca ovacijama pozdravilo Anđelu Guberinić i saigračice uprkos porazu od pete reprezentacije na planeti.

Crna Gora je nakon Danske i Mađarske, stavila na muke još jednu selekciju koja je prošle godine bila među pet najboljih na planeti, nedostajalo je sreće i više odmornih igračica u trenucima odluke, ali izdanje i karakter koji su pokazale zaslužuje poštovanje.

U Bemaks areni je bilo uzbudljivo do posljednjeg trenutka, nakon što je Crna Gora u prvom poluvremenu dva puta imala po tri gola prednosti, na velikom odmoru vodila 19:17, a onda lošim otvaranjem drugog poluvremena dozvolila Njemačkoj da preokrene.

Od početka drugog poluvremena mlade “lavice” su jurile zaostatak, izjednačile su u 50. minutu (28:28), a posljednji put povele u 54. kada je bilo 31:30.

Favorit je zahvaljujući većoj rotaciji i izuzetnom kvalitetu ipak, došao do pobjede i plasmana u polufinale.

Bojana Peličić je realizovala svih devet sedmeraca, Elena Mitrović je postigla šest, dok je Natalija Lekić pet puta zatresla protivničku mrežu.

Maja Ceklić je dobila priznanje za igračicu utakmice sa četiri gola, a isti broj pogodaka imala je i Sanja Andrijašević.

