Crnogorske rukometašice poražene od Danske

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas od vicešampiona svijeta , selekcije Danske, 28:26, u drugom kolu B grupe Evropskog prvenstva za igračice do 19 godina u Podgorici.

To je prvi poraz crnogorskih rukometašica na šampionatu, nakon startnog trijumfa protiv Litvanije 36:31.

U uzbudljivom meču crnogorska selekcija je protiv jedne od najboljih reprezentacija planete pružila snažan otpor, bila u igri do posljednjeg trenutka.

Izabranice trenera Igora Markovića pokazale su da imaju kvalitet da igraju i protiv najboljih i da mogu da budu optimisti uoči duela protiv Islanda u posljednjem kolu u subotu koji će odlučiti putnika u glavnu rundu.

Povele su na startu protiv Danske 3:0 u 5. minutu, a prednost su održavale do finiša prvog poluvremena, kada je protivnik preokrenuo i na odmor otišao sa minimalnom prednošću – 13:12.

Danska je vodila i u nastaku, Anđela Guberinić i saigračice se nijesu predavale do samog kraja, pa su prišle na samo gol zaostatka (27:26) i to 30 sekundi prije kraja.

Danska nije dozvolila iznenađenje, već je postigla gol i u posljednjem napadu za konačnih 28:26.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Natalija Lekić sa sedam golova, dok su po četiri postigle Bojana Peličić i Anđela Guberinić.

Istakla se i Teodora Rončević sa deset odbrana.

Sjutra na šampionatu slobodan dan, a Crna Gora će u subotu igrati protiv Islanda meč odluke za plasman u glavnu rundu.

