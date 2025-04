Crnogorske rukometašice na SP, savladan Portugal i u revanšu

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Holandiji.

Crnogorske rukometašice savladale su danas u Podgorici, u revanš meču baraža, selekciju Portugala 30:26 i sa dva trijumfa izborile nastup na 19. veliko takmičenje.

Izabranice selektorke Suzane Lazović pitanje putnika na šampionat riješile su još u prvom meču, u Fafeu, trijumfom od 31:19, pa je revanš više ličio na revijalni, bez rezultatskog značaja.

Praktično nova generacija “lavica”, bez kapitenke Đurđine Jauković, opravdala je očekivanja, tokom cijelog meča bila je u vođstvu, koje je početkom drugog poluvremena dva puta iznosilo i pet golova (19:14,20:15).

Portugal je pokušavao da zaprijeti, u prvom dijelu do 21. minuta je bio ravnopravan, imao je do tada i minimalno vođstvo, ali je domaćin serijom od 4:0 poveo 14:10 i najavio konačan epilog.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Jelena Vukčević sa osam, Anastasija Marsenić je postigla šest, a Matea Pletikosić četiri gola.

U portugalskom timuponovo je najbolja bila Karmen Filipa Figueredo sa osam pogodaka.

Svjetsko prvenstvo biće odigrano od 26. novembra do 14. decembra u Njemačkoj i Holandiji.

Nastup na šampionatu, osim organizatora, osigurali su i Danska, Francuska, Mađarska, Island i Norveška.

