Crnogorske rukometašice danas protiv Portugala

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće danas u Podgorici protiv Portugala revanš utakmicu baraža za Svjetsko prvenstvo. Crnogorske rukometašice prvi međusobni duel u Fafeu dobile su 31:19 i praktično obezbijedile plasman na 19. veliko takmičenje. Duel u Bemaks areni počeće u 18 sati. Svjetsko prvenstvo biće odigrano od 26. novembra do 14. decembra u Njemačkoj i Holandiji. Nastup na šampionatu, osim organizatora, osigurali su i Danska, Francuska, Mađarska, Island i Norveška.

