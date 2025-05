Crnogorske odbojkašice na startu sa Španijom

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore duelom sa Španijom sjutra će početi debitantski nastup u CEV Zlatnoj ligi.

Prvi turnir biće odigran u Podgorici, a osim crnogorske i španske selekcije, nastupiće još Ukrajina.

Od ranije je poznato da će ovogodišnje izdanje Zlatne lige zbog povrede propustiti Simona Petranović, a na prvom turniru neće biti ni Melise Cenović.

Selektor Jovo Caković računa na 14 odbojkašica.

Na spisku su tehničarke – Marija Šušić i Viktoria Đukić;

Primači servisa – Nevena Vukčević, Teodora Čavić , Gordana Madžgalj i Darja Popović.

Korektorke – Nikoleta Perović, Kristina Božović i Matea Kovačec.

Srednje blokerke – Saška Đurović, Mina Dragović i Katarina Budrak.

Libera – Ksenija Krunić i Milica Veličković.

Drugog dana turnira u Podgorici, Španija i Ukrajina odigraće međusobni duel, dok će Ukrajinke biti rival Crne Gore u nedjelju, 1. juna.

Sve utakmice igraju se od 18 časova.

Mečeve dugog vikenda Zlatne lige, crnogorske odbojkašice igraće u Slovačkoj – sa Azerbejdžanom 7. juna, a dan kasnije sa domaćinom.

Ligaški dio takmičenja zaključiće turnirom u Mađarskoj, gdje će igrati protiv domaće selekcije 13. juna i Portugala 14. juna.

Finalni turnir Zlatne lige biće odigran u Angelholmu, a uz domaćina, selekciju Švedske, na završnicu će se plasirati još tri najbolje reprezentacije sa jedinstvene tabele.

Završni turnir zakazan je za period od 27. do 29. juna.

