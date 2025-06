Crnogorske odbojkašice izborile opstanak

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija, nakon šest mečeva i istorijskog debija, izborila je mjesto i u narednom izdanju CEV Zlatne evropske lige.

Crnogorske odbojkašice su u Kapošvaru, u završnom meču trećeg turnira, izgubile od Portugala 3:1 (23:25, 25:18, 25:21, 25:22), ali su zahvaljujući porazu Azerbejdžana od Rumunije 3:0 osigurale opstanak.

Izabranice selektora Jova Cakovića utakmicu u Kapošvaru otvorile su fenomenalno, spektakularnom serijom od sedam vezanih poena stekle su veliku prednost, 13:4, ali je uvodni dio meča imao neizvjesnu završnicu.

Portugal je izjednačio, posljednji put na 22:22, ali nalet rivala nije poremetio mladi Cakovićev tim. Iskoristila je Crna Gora drugu set loptu i povela sa 25:23.

Ostala tri seta pripala su Portugalkama, koje su nakon 108 minuta upisale drugi trijumf.

Sjajno ofanzivno izdanje Nikolete Perović nije donijelo Crnoj Gori više od seta.

Kapitenka je osvojila 20 poena i bila najefikasnija na utakmici.

Istakla se i Saška Đurović sa osam, a šest poena imala je jedna od najmlađih, Darja Popović.

Kod Portugala četiri igračice bile su dvocifrene, a najuspješnija bila je Margarida Maia sa 16 poena.

Mladi sastav Crne Gore debitantski nastup završio je sa jednom pobjedom, koju je ostvario na turniru u Bratislavi, nad Azerbejdžanom 3:1.

Priliku da zaigraju protiv kvalitetnih rivala dobio je veliki broj debitantkinja, koje su stekle značajno iskustvo za buduće akcije, a naredna je već u avgustu, kada će igrati ključne mečeve za istorijski plasman na Evropsko prvenstvo, protiv Bosne i Hercegovine i Letonije.

