Crnogorske košarkašice sjutra sa Češkom

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore duelom sa Češkom u Brnu sjuta će početi takmičenje na Evropskom prvenstvu.

Biće to osmi uzastopni nastup košarkašica na Eurobasketu.

Igraće u C grupi, u kojoj su, osim Crne Gore i domaćina Češke, zvanični šampion, Belgija i Portugal.

Crnogorska reprezentacija biće znantno oslabljena i podmlađena, a prvi put u svom sastavu neće imati naturalizovanu igračicu, jer Jelena Škerović nije mogla da računa na Natašu Mek.

Duel Crne Gore i Češke počeće u 17 sati i 30 minuta.

Dan kasnije rival će biti Belgija, dok je za 22. jun zakazan duel protiv Portugala.

Prema propozicijama, po dvije najbolje selekcije iz grupe izboriće plasman u četvrtfinale.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS