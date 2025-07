Crnogorske košarkašice osmoplasirane na EP u La Palmi

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore kao osmoplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu u španskoj La Palmi.

Crnogorske košarkašice poražene su danas u meču za sedmo mjesto od Srbije 75:51.

Oslabljena crnogorska reprezentacija, koja je posljednji meč odigrala bez Janje Dragišić, Ljube Andrić i Anđele Rakočević, samo je do sredine druge četvrtine parirala rivalu, kojeg je pobijedila na startu turnira.

Sve nakon toga bilo je u znaku Srbije, koja je bez problema održavala dvocifrenu razliku.

Jedina dvocifrena u crnogorskoj selekciji bila je Jelena Bulajić sa 26 poena.

